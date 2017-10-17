Глава Гидрометцентра сообщил, когда Москве ждать первый снег

Первый снег в Москве может выпасть в ближайший уик-энд. Об этом сообщил сегодня директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, первая половина недели будет радовать жителей столицы тёплой погодой.

«Погода до первой половины этой недели будет ух какая теплая. Мы сегодня ожидаем в Москве температуры до 12, завтра до 13 градусов. Это очень высокая температура, превышающая норму почти на 5 градусов», – сказал Вильфанд в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Глава Гидрометцентра также отметил, что к концу недели Москва окажется в области влияния антициклона, в результате чего температура воздуха заметно понизится. Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 21 октября, столбики термометров поднимутся не выше 5 градусов. В воскресенье ожидается – 1 – +4.

«Первый снег ожидаем в выходные, но это не тот снег, который останется на зиму. Он конечно же растает», – уточнил Вильфанд.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.17

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