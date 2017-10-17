Авиакомпания «Северный Ветер» оштрафована за массовые задержки рейсов

Авиакомпания «Северный Ветер» (Nord Wind) оштрафована за массовые задержки рейсов, которые произошли с 16 июня по 3 августа. Как сообщила пресс-служба московской транспортной прокуратуры, по решению суда перевозчик и его руководитель наказаны на 100 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что за полтора месяца были зафиксированы задержки 33 рейсов на срок свыше 2-х часов. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой было возбуждено два дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Северный Ветер» и его генерального директора по ч. 3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

В ведомстве уточнили, что постановления суда о штрафах в законную силу не вступили.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.17

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