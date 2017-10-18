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Среда, 18 октября 2017, 12:26 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Известный актер Михаил Кокшенов попал в реанимацию

Известный актер Михаил Кокшенов попал в реанимацию
Фото: кадр из кинофильма «Не может быть»

Известный актер театра и кино, народный артист России Михаил Кокшенов госпитализирован с инсультом в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Его состояние медики оценивают как тяжелое, передает РИА «Новости» со ссылкой на справочную службу больницы.

В настоящий момент Кокшенов находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам дочери актера, ее 81-летний отец – в сознании, дышит самостоятельно.

Михаил Кокшенов снялся более чем в ста кинолентах, в основном, выступая в комическом амплуа. Наиболее известны его роли в фильмах «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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