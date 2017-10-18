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NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 16:13 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» сегодня в период 12:00-18:00 18 октября и в период 22:00 18 октября – 03:00 19 октября местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, повал деревьев, что грозит заторами на дорогах, повреждением машин и ростом травматизма среди населения.

В МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Спасатели советуют парковать машину в гараж или вдали от деревьев. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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