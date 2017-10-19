Детский омбудсмен Подмосковья пожалела школьников: предлагает уменьшить количество уроков

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова выразила озабоченность загруженностью школьников. По ее мнению, им следует уменьшать количество уроков или объем домашнего задания.

Как пояснила Мишонова, некоторые дети, особенно в учреждениях с углубленным изучением предметов, занимаются по шесть дней в неделю, передает РИАМО.

«Каждый день у детей по шесть-семь уроков, иногда восемь уроков. Они трудятся порой больше, чем взрослые, – возмутилась детский омбудсмен. – Надо уменьшать количество уроков или уменьшать объем домашнего задания, пересмотреть программу и основной упор сделать на изучение материала в стенах школы».

Пять уроков в день вполне достаточно для школьников, уверена Мишонова.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.10.17

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