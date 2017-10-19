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Четверг, 19 октября 2017, 16:01 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Роскомнадзор: Соцсети стали рассадником детского порно

Роскомнадзор: Соцсети стали рассадником детского порно

Социальные сети способствуют распространению детской порнографии. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, только за неделю ведомство выявляет до 600 интернет-ресурсов с подобным контентом. При этом его 70% распространяют соцсети.

«В неделю мы находим от 300 до 600 интернет-ресурсов, которые распространяют противоправный контент… 70% из такого контента – это социальные сети», – сообщил Субботин на заседании рабочей группы в Госдуме, передает РИА «Новости».

Замглавы Роскомнадзора также пояснил, что содержание контента – это объявления о продаже детской порнографии, фотоизображения, а также японские порнокомиксы хентай и отдельные сайты, связанные с этими комиксами.

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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