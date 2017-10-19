Депрессия скоро станет лидером заболеваемости

Депрессия станет лидером среди всех психических заболеваний к 2020 году. Такой прогноз озвучил внештатный психиатр Минздрава, гендиректор НМИЦ психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе. По его оценке, причина неутешительной тенденции, как ни парадоксально, в том числе, в увеличении продолжительности жизни.

Кекелидзе отметил, что еще 15 лет назад депрессия занимала пятое среди всех психических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения прогнозировало ей к 2020 году второе место. «Но, к сожалению, похоже, она выйдет на первое», – сказал он, передает «Интерфакс».

Эксперт сослался на старение население и пояснил, что в пожилом и старческом возрасте люди болеют хроническими заболеваниями, которые нередко сопровождаются депрессиями.

У молодежи, по его словам, количество депрессивных растройств – на прежнем уровне, хотя самосознание и осознание психических процессов в организме, «безусловно, выросло».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.10.17

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