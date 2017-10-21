«Последний богатырь»: необычная интерпретация русских сказок

Кинокомпания Disney спустя 8 лет предприняла вторую попытку создать фильм-сказку совместно с российскими коллегами. Корреспондент РИА «Новый День» накануне посетил пресс-показ фильма «Последний богатырь» и узнал, кто в киноленте стал «отцом драконов» и почему перед этой картиной детям нужно обязательно прочитать оригинальные русские сказки.

Наверное, единственный каноничный персонаж в этой киноистории – Илья Муромец. Сильный, справедливый, спокойный богатырь, но в фильме ему отведена эпизодическая роль. Другие традиционные персонажи русских сказок наделены противоречивыми чертами, в результате – зрители могут переосмыслить свои представления о героях и злодеях.

Трейлер

При этом авторам удалось сохранить определённую интригу в сюжете – даже трейлер не раскрывает всех «фишечек» фильма. А «фишек» и неожиданных параллелей с современностью в нем действительно много.

В ленте собраны герои из разных русских сказок. Главный герой – Иван, роль которого исполнил Виктор Хориняк, известный по сериалу «Кухня», предстает ценителем фэнтези-мира Джорджа Мартина и его серии книг «Песнь льда и пламени», на основе которой снят культовый серил «Игра престолов». Он к тому Иван же знает толк в отечественной эстраде и понимает, как песни Стаса Михайлова могут подействовать на женщину бальзаковского возраста.

«Царевна-лягушка», Мила Сивацкая, в новой интерпретации очень похожа одновременно и на «матерь драконов» – Дайнерис Таргариен и на Рэй – героиню сиквела «Звездные войны. Пробуждение силы», которая, возможно, является дочерью Люка Скайвокера.

Роль главной злодейки досталась Екатерине Вилковой, которая в первом фильме Disney уже играла роль Русалочки.

Однако из-за грима многих актеров узнать очень сложно. Отметим, что одну из ролей блестяще исполнила Елена Яковлева, в необычном амплуа появился и Александр Семчев.

В целом фильм получился довольно красочным. Правда, русские ромашковые поля в сказочной реальности появились только в самом начале фильма, а затем сменились джунглями и горными реками с пираньями.

Москва в сказке тоже сияла, и даже детские больницы в ней были оборудованы по последнему слову техники – вот уж действительно параллельная реальность! Но и от действительности здесь режиссер Дмитрий Дьяченко решил слишком далеко не уходить и завязал сюжет вокруг теле-шоу «Битва магов».

Конечно, добро в результате победило зло, но прежде чем повести своего ребенка на эту сказку, убедитесь, что он знает оригинальные русские сказки.

Напомним, первый российский фильм Disney «Книга мастеров» вышел 29 октября 2009 года. Картина в течение двух недель оставалась лидером российского проката. Фильм подвергся критике, многие проводили аналогии с циклом «Властелин колец»: в частности, башня Каменной Княжны сравнивалась с Ортханком, а ардары – с назгулами.

Семейная комедия «Последний богатырь» с маркером «12+» выйдет в отечественный прокат 26 октября.

Москва. Другие новости 21.10.17

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