В Москве ужесточат правила содержания диких животных в квартирах

Московские власти разработали новые правила содержания экзотических и диких животных в квартирах. Теперь каждый житель столицы, решивший завести у себя зверя, будет обязан извещать об этом чиновников и создать своему питомцу максимально приближенные к реальной среде обитания условия.

Как пояснил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, законопроект прошел общественное обсуждение, в котором участвовало свыше 2,8 тысячи москвичей, и многие выступили за полный запрет на диких животных в квартирах. Однако есть те, кто все-таки готов брать на себя ответственность.

«Мы прописали в законопроекте, что люди, которые приняли решение содержать дома диких животных, должны создать им условия, максимально приближенные к их реальной среде обитания», – отметил Кульбачевский в интервью РИА «Новости».

Соответствующий законопроект будет рассмотрен после решения о федеральном законе «Об ответственном отношении к животным».

Москва, Ольга Ветрова

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