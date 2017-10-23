Актер Михаил Кокшенов остаётся в тяжелом состоянии

Состояние известного актера театра и кино, народного артиста России Михаила Кокшенова, который был госпитализирован на прошлой неделе, оценивается как тяжелое. Он находится под присмотром медиков.

«Состояние на сегодняшнее утро тяжелое», – сообщили в справочной службе Первой градской больницы, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Михаил Кокшенов госпитализирован с инсультом в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Сообщалось, что он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. По словам дочери, артист в сознании, дышит самостоятельно.

Напомним, Михаил Кокшенов снялся более чем в ста кинолентах, в основном, выступая в комическом амплуа. Наиболее известны его роли в фильмах «Не может быть!», «Дачная поездка сержанта Цыбули», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил».

Москва, Ольга Ветрова

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