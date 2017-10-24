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Вторник, 24 октября 2017, 13:24 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Преподаватели МПГУ судятся за право на годовой творческий отпуск

Преподаватели МПГУ судятся за право на годовой творческий отпуск

Преподаватели Московского педагогического государственного университета (МПГУ) намерены через суд добиваться «реализации обязательств вуза по предоставлению творческих отпусков». В Кузьминский районный суд поступило несколько подобных исков, а первое судебное заседание состоится 25 октября.

Как пояснили в пресс-службе профсоюза «Университетская солидарность», длительный отпуск, так называемый саббатикал, необходим для «предотвращения профессионального выгорания, эмоциональных срывов» и должен предоставляться через каждые 10 лет непрерывной работы, с сохранением рабочего места, оплаты и непрерывного стажа. Такой отпуск часто называют творческим, потому что обычно используют для расширения кругозора, профессионального развития, подготовки и завершения научных работ без совмещения этого с повседневным преподавательским трудом.

В профсоюзе обратили внимание, что предоставление педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года закреплено в Трудовом кодексе РФ (ст. 335), а Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (п. 5 ст. 47) определяет данный отпуск как социальную гарантию и трудовое право педагога. Однако преподавателям в нем отказывают, ссылаясь на отсутствие прецедентов и традиций.

«Получается замкнутый круг: социальное государство в законодательстве об образовании и о труде гарантирует годичный отпуск педагогу как реализацию его трудового права. И на уровне Минобрнауки РФ регламентирует (хотя и слишком «рамочно») процедуру его предоставления. А руководство государственного вуза в этом праве педагогу отказывает, ссылаясь на свою нерасторопность в приведении своих же локальных актов в соответствие не только положениям федерального трудового законодательства, но и коллективного договора» – прокомментировала ситуацию доцент Марина Сафронова.

К борьбе за права преподавателей подключился профсоюз работников высшей школы «Университетская солидарность». «Мы начинаем кампанию в поддержку коллег в МПГУ, и обращаемся к преподавателям других вузов с призывом: Возьмем творческий отпуск, коллеги!» – сообщил сопредседатель «Университетской солидарности» Андроник Арутюнов.

Москва, Ольга Ветрова

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