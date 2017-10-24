Преподаватели МПГУ судятся за право на годовой творческий отпуск

Преподаватели Московского педагогического государственного университета (МПГУ) намерены через суд добиваться «реализации обязательств вуза по предоставлению творческих отпусков». В Кузьминский районный суд поступило несколько подобных исков, а первое судебное заседание состоится 25 октября.

Как пояснили в пресс-службе профсоюза «Университетская солидарность», длительный отпуск, так называемый саббатикал, необходим для «предотвращения профессионального выгорания, эмоциональных срывов» и должен предоставляться через каждые 10 лет непрерывной работы, с сохранением рабочего места, оплаты и непрерывного стажа. Такой отпуск часто называют творческим, потому что обычно используют для расширения кругозора, профессионального развития, подготовки и завершения научных работ без совмещения этого с повседневным преподавательским трудом.

В профсоюзе обратили внимание, что предоставление педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года закреплено в Трудовом кодексе РФ (ст. 335), а Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (п. 5 ст. 47) определяет данный отпуск как социальную гарантию и трудовое право педагога. Однако преподавателям в нем отказывают, ссылаясь на отсутствие прецедентов и традиций.

«Получается замкнутый круг: социальное государство в законодательстве об образовании и о труде гарантирует годичный отпуск педагогу как реализацию его трудового права. И на уровне Минобрнауки РФ регламентирует (хотя и слишком «рамочно») процедуру его предоставления. А руководство государственного вуза в этом праве педагогу отказывает, ссылаясь на свою нерасторопность в приведении своих же локальных актов в соответствие не только положениям федерального трудового законодательства, но и коллективного договора» – прокомментировала ситуацию доцент Марина Сафронова.

К борьбе за права преподавателей подключился профсоюз работников высшей школы «Университетская солидарность». «Мы начинаем кампанию в поддержку коллег в МПГУ, и обращаемся к преподавателям других вузов с призывом: Возьмем творческий отпуск, коллеги!» – сообщил сопредседатель «Университетской солидарности» Андроник Арутюнов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.10.17

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