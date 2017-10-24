Путин поручил обложить налогом криптовалютчиков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России разработать законопроекты, которые бы учитывали новые финансовые технологии, в частности, криптовалюты и позволяли осуществлять налогообложение этой сферы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Предполагается, что документы, которые предстоит разработать, будут включать «определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как «технология распределённых реестров», «цифровой аккредитив», «цифровая закладная», «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт»), исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации».

Планируется также установить требования к организациям и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределённых реестров («майнинг»), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка её налогообложения.

Как ожидается, поручения должны быть выполнены до 1 июля 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

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