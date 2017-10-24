Филипп Киркоров вновь обвинен в плагиате: направлен иск на 15,5 млн рублей

Вокруг известного российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова разгорается новый скандал. Как сообщил адвокат Игорь Трунов, французский автор песен Жильбер Синуэ подал иск за плагиат песни, которую ранее исполняла певица Далида.

Helwa ya Baladi

«Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллиона рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни «Helwa ya Baladi», зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием «Шелковая нить», которая идентична французской композиции», – сказал Трунов в комментарии РИА «Новости».

«Шековый путь»

Адвокат также добавил, что исковые требования могут увеличиться.

Между тем Киркоров пока не располагает информацией о том, что против него направлен новый иск.

Напомним, в прошлом году подобный иск против российского артиста направлял французский композитор Дидье Маруани. Поводом для разбирательств стала песня «Жестокая любовь». Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни «Symphonic Space Dream». Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года полиция задержала Маруани и его юриста Трунова в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, дело возбуждать не стали.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.10.17

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