В Москве около старинной церкви обнаружен клад времен Петра I

В Москве археологи обнаружили тайник с монетами времен Петра I. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на официальном портале столичного правительства.

Старинный клад в 97 монет, датируемый концом XVII – началом XVIII века, был найден на Нижней Радищевской улице в строительной траншее у дома 10 стр.1, недалеко от церкви Николая Чудотворца на Болванке.

Как отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, монеты были закопаны глубоко в землю, но сосуд, в котором они находились, не уцелел. При этом, из-за наличия меди в составе монеты окислились и прилипли друг к другу.

«Возможно, церковь и была в свое время ориентиром для того, кто оставил монеты. Во всяком случае, только она сохранилась с тех времен на данном участке. Сам клад мог быть зарыт, к примеру, под оградой церкви», – предположил Емельянов.

Общий вес находки составляет 23,8 грамма. Диаметр монет составляет около восьми миллиметров, толщина – около миллиметра. Как предполагают археологи, это пореформенные копейки времен Петра I (1696-1718). Они были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века.

Для того времени это была значительная сумма. На один рубль можно было купить 120 килограммов ржи или 14,5 метра льняного холста. Средний оклад служащего в Москве тогда составлял примерно девять рублей в год.

Стоит отметить, что это уже второй за два месяца тайник с монетами, найденный на Нижней Радищевской улице. В конце сентября там нашли 41 копейку из сплава серебра и меди времен правления Василия Шуйского и Михаила Романова (XVII век).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.17

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