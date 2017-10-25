«Треугольник»: театр на Таганке готовит новую премьеру

В знаменитом московском театре на Таганке завершается подготовка к премьере спектакля «Треугольник» культового режиссера Павла Урсула по мотивам повести Александра Файна «Прости, мое красно солнышко». Главную роль в постановке, жанр которой обозначен как «комедия без хэппи-энда», исполнит звезда отечественных телесериалов Олег Чернов.

Актер предстанет перед зрителями в образе бизнесмена, которому вскружили голову сразу две женщины, одна из которых на 30 лет его младше. При этом одну из героинь сыграет настоящая жена Чернова – Марина Блейк, известная по сериалам «Лектор» и «Вторая любовь».

Как отметил сам Чернов, в кино вместе со своей супругой партнерствовали неоднократно, а в театре – впервые. «Если честно, волнуюсь. Одно дело, когда партнеры встречаются на сцене, другое – семейная пара. В этом, наверно, была для меня некая сложность: перестать думать, что Марина моя жена. Самое трудное – абстрагироваться на сцене от нее как от супруги и воспринимать просто как партнера по спектаклю. В спектакле у нас с Мариной – любовная линия. Почему и называется – «Треугольник». Раз там присутствуют две женщины и мужчина, то мы понимаем, о чем речь...» – отметил артист.

Кроме этого в спектакле задействованы заслуженный артист России Олег Марусев и Сергей Белоголовцев, известный телешоу «33 квадратных метра» и фильмам «Духless» и «Корпоратив».

В основе спектакля повесть, написанная чуть меньше 10 лет назад. Кроме любовной линии, в повествовании также прослеживается попытка анализа советского прошлого и постсоветских отношений России и Украины. Насколько сильно режиссер решился развить эти темы, любители театра смогут узнать 13 ноября на премьере спектакля.

«Треугольник»

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.17

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