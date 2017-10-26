В Лондоне появилось «Сердце России»

В лондонском метро появился тематический поезд «Сердце России», который будет в течение трех месяцев курсировать по трем линиям метро – Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении на официальном портале правительства Москвы.

Как сообщается, каждый из 7 вагонов поезда посвящен разным темам. На первом изображены балерины, Щелкунчик и Большой театр, на втором – картины «Купание красного коня» художника Кузьмы Петрова-Водкина и «Черный квадрат» Казимира Малевича, на третьем – портреты великих русских писателей Федора Достоевского и Льва Толстого.

Четвертый вагон посвящен русскому кинематографу – на нем изображены герои фильмов «Москва слезам не верит», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Белое солнце пустыни». Пятый вагон расскажет лондонцам о русской архитектуре, шестой – о достижениях в космосе, на нем изображены первый космонавт Юрий Гагарин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый космонавт, вышедший в открытый космос, – Алексей Леонов. Седьмой вагон «расскажет» о создателе периодической таблицы химических элементов Дмитрии Менделееве.

Все вагоны оформлены в сине-красно-белых цветах – общих цветах национальных флагов России и Великобритании.

«Мы ожидаем, что жители Лондона заинтересуются наукой, искусством, литературой России, станут чаще приезжать в нашу страну. Правительство Москвы поддерживает этот проект, как и поддерживал запуск поезда «Шекспировские страсти», который курсирует в московском метро больше года, его увидели восемь миллионов пассажиров. Надеемся, что у лондонцев будет такой же большой интерес к этому поезду», – отметил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов.

Стоит отметить, что Московском метрополитене до конца года запустят еще один тематический поезд, посвященный британской науке и образованию.

Лондон – Москва, Мария Вяткина

Лондон – Москва. Другие новости 26.10.17

Мединский: «Наверное, ошибки в научной работе есть...». / Источник: Телеканал «Царьград-тв» будет закрыт до конца ноября. / Предновогоднее: в Британии появились в продаже ёлочные игрушки с водкой, джином и виски. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»