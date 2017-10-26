Погода в Москве испортится: синоптики обещают метель с дождем

В ближайшие часы погода в московском регионе испортится: синоптики обещают москвичам предстоящими вечером и ночью метель, после которой может образоваться снежный покров высотой до 3-5 см.

Ожидается, что снегопад начнется после 18:00, который будет сопровождаться плотным юго-восточным ветром до 5-10 метров в секунду, что приведет к ухудшению видимости на дорогах, прогнозирует центр «Фобос».

Согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, днем в пятницу, 27 октября, также возможен небольшой снегопад при максимальной температуре в Москве -1.. +1°, и -3…+2° – по области.

В выходные также прогнозируются осадки. В субботу, 28 октября, ночью пройдет мокрый снег. Ночью температура составит +2…0 в столице и -4…+1 градуса по области, местами образуется гололедица. Днем потеплеет до +1...+3 в Москве, и -2…+3 – в Подмосковье.

В воскресенье, 29 октября, осадки будут в основном в виде дождя. Ночью прогнозируется 0…2 в столице и -2…+3 – по области. Днем 3…5 и 1…6 соответственно. При этом порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Примерно такая же погода сохранится в начале следующей недели.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.10.17

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