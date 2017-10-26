Запросы растут: жители России определили, сколько стоит «нормальная» и роскошная жизнь

Отношение граждан России к роскоши изменилось, а запросы выросли на 70%. Для того чтобы шикарно жить, российской семье из трех человек в месяц нужно 1,6 млн рублей, тогда как два года назад требовалось лишь 950 тысяч рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», опросившего 1800 жителей городской России.

Как отмечают социологи, более половины респондентов (53%) удовлетворились бы миллионом в месяц, 36% – от миллиона до трех, а каждый десятый – за порогом пяти миллионов. «Нормальная жизнь» для семьи из трех человек в нынешнем году жители России оценили в 83 600 рублей в месяц.

При этом, если сравнивать запросы для «нормальной» и «роскошной» жизни, то в 2015 годы они отличались в 14 раз, а в нынешнем году – уже в 19. При этом специалисты холдинга пояснили, что, если учитывать рост цен и курсов валют, коррекция аппетитов не кажется такой уж резкой.

Что касается налогообложения, то, по мнению респондентов, дополнительный налог на роскошь нужен при цене товара в 4,5 млн рублей (5 лет назад – 3,2 млн рублей).

Наиболее характерными признаками роскоши, как и при прежних опросах, граждане называли яхты (50%), элитную недвижимость (50%), частный самолет (46%), эксклюзивные автомобили (39%), ювелирные изделия и часы (33%). К символам чрезмерного богатства отнесли отдых на экзотических островах, картины и антиквариат, а также одежду «от кутюр», меха, морские круизы.

Некоторые изменения произошли в восприятии «люксовых» стран. Так, пять лет назад граждане России ими считали Францию, США и Британию, а теперь – Арабские Эмираты (41%), Швейцарию (40%) и Монако (31%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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