Полиция нашла угнанный мотоцикл на телевизионном реалити-шоу

Участники популярного телевизионного реалити-шоу попались на краже мотоциклов, которые были угнаны в подмосковном Солнечногорске. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники незаконно проникли в гараж, откуда украли два мотоцикла иностранного производства и мотошлемы. Общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей. Однако вскоре потерпевший узнал один их пропавших мотоциклов при просмотре реалити-шоу на федеральном телеканале. На его байке передвигались участники проекта.

В результате подозреваемые – двое 23-летних жителей Москвы – были задержаны. Возбуждено уголовное дело. Один из украденных мотоциклов, который использовался для видеосъемок, был найден в Ростовской области и возвращен владельцу. «Герои» реалити-шоу заключены под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.17

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