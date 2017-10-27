Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 октября 2017, 12:05 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Подмосковье обезврежена банда полицейских-грабителей

В Подмосковье обезврежена банда полицейских-грабителей

В Подмосковье задержаны полицейские по подозрению в разбойном нападении. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сотрудники МВД совершили вооруженное нападение на двух мужчин.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 30 сентября вблизи улицы Дмитриева в микрорайоне Алексеевская города Балашиха. По данному факту взбуждено уголовное дело против трех сотрудников МУ МВД России «Балашихинское» по .2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящий момент двое подозреваемых задержаны, третий – объявлен в розыск. При обысках в жилье подозреваемых следователи обнаружили оружие и наркотические вещества.

В ведомстве уточнили, что следствие намерено ходатайствовать о заключении полицейских под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.17

Полиция нашла угнанный мотоцикл на телевизионном реалити-шоу. / Госдума отказалась исключить аборты из системы ОМС. / Спор о будущем России приблизил октябрьскую революцию. Обзор прессы 100-летней давности.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Полиция нашла угнанный мотоцикл на телевизионном реалити-шоу

Дело участника «ореховской» ОПГ, обвиняемого в 16 убийствах, дошло до суда

Мосгорсуд вынес суровый приговор банде серийных убийц бездомных

Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы

В небе над Подмосковьем едва не столкнулись самолеты

Следствие определило главные версии гибели Марьянова: могли быть две причины

В подмосковном Королёве автобус «вылетел» в кювет: три человека ранены

В Подмосковье задержан очередной педофил: развращал девочку через соцсети
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Финансы /

Власти сэкономят на «социалке», экономике и обороне: трехлетний бюджет России готовят к обрезанию

Екатеринбург /

Россия сэкономит бюджет за счет  людей с пересаженными сердцами и почками, – заявления траснплантологов

Полиция нашла угнанный мотоцикл на телевизионном реалити-шоу

Здоровье /

Госдума отказалась исключить аборты из системы ОМС

Revolution-1917 /

Спор о будущем России приблизил октябрьскую революцию

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости