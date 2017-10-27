В Подмосковье обезврежена банда полицейских-грабителей

В Подмосковье задержаны полицейские по подозрению в разбойном нападении. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, сотрудники МВД совершили вооруженное нападение на двух мужчин.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 30 сентября вблизи улицы Дмитриева в микрорайоне Алексеевская города Балашиха. По данному факту взбуждено уголовное дело против трех сотрудников МУ МВД России «Балашихинское» по .2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение), п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящий момент двое подозреваемых задержаны, третий – объявлен в розыск. При обысках в жилье подозреваемых следователи обнаружили оружие и наркотические вещества.

В ведомстве уточнили, что следствие намерено ходатайствовать о заключении полицейских под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.17

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