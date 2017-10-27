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Пятница, 27 октября 2017, 14:02 мск

российское информационное агентство 18+

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В Подмосковье задержан маньяк-потрошитель, перекрутивший в мясорубке тела двух девушек

В Подмосковье задержан маньяк-потрошитель, перекрутивший в мясорубке тела двух девушек

В подмосковных Химках по подозрению в убийстве двух девушек из города Волжского задержан 31-летний Александр Масленников. Его жертвами стали посетительницы караоке-клуба. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба волгоградского главка Следственного комитета.

По версии следствия, рано утром 13 октября местные жительницы покинули караоке-клуб, и больше их никто не видел. При этом сотовые телефоны пропавших без вести девушек с момента их исчезновения были отключены. Однако, как удалось установить, молодые женщины уехали из клуба с Масленниковым.

В ведомстве уточнили, что Масленников в мае вышел из мест лишения свободы, где отбыл 11 лет за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой. 18 октября он уехал Волгоградскую область на «попутке», найденной через социальную сеть.

«У следствия есть веские и достаточные основания полагать, что именно он причастен к расправе над жительницами Волжского», – говорится в сообщении ведомства.

Масленникову было заочно предъявлено обвинение по статье «убийство двух лиц», он был объявлен в розыск. За ценную информацию и помощь в поимке преступника глава Волжского назначил вознаграждение в 700 тысяч рублей.

Следователям удалось установить, что в Химках проживает близкая знакомая Масленникова, после чего следственно-оперативная группа немедленно выехала в Подмосковье. 26 октября он был задержан около дома своей приятельницы, в ближайшее время его этапируют в Волжский.

Отметим, что СМИ окрестили Масленникова маньяком-потрошителем. По «Московского комсомольца», он изнасиловал двух пропавших девушек, а затем убил и провернул через мясорубку. Сообщается, что в момент поимки он общался с новой потенциальной жертвой – жительницей Московской области, у которой есть несовершеннолетняя дочь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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