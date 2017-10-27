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Пятница, 27 октября 2017, 16:47 мск

российское информационное агентство 18+

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Полиция нашла взрывчатку на балконе пиротехника из Балашихи

Полиция нашла взрывчатку на балконе пиротехника из Балашихи

В подмосковной Балашихе сотрудники полиции обнаружили емкость с самодельным взрывчатым веществом. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, после обследования специалисты пришли к выводу, что взрывчатка не может быть вывезена на полигон для утилизации безопасным для окружающих способом.

«В этой связи решается вопрос об обезвреживании данного вещества на месте», – говорится в сообщении.

Взрывчатка была обнаружена сегодня в ходе обыска в квартире дома в Балашихе у пострадавшего мужчины, который получил ранения 25 октября после подрыва самодельной питарды. Тогда же с места происшествия изъяты образцы вещества, которые, как выяснилось после исследования, могут являться компонентами взрывчатого вещества. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст 213 УК РФ «Хулиганство».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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