Новый масонский заговор против России

В России продолжают активно действовать представители масонской ложи и оказывать негативное влияние на развитие страны. Как считают эксперты, революция 1917 года, развал Советский союза – стали результатом их деятельности. Такое мнение было высказано в Государственной думе во время дискуссии на круглом столе, посвященном 300-летию ордена масонов.

О том, кто из современных деятелей РФ является масоном и саботирует развитие страны, – в материале РИА «Новый День».

Зарождение русского масонства: почему русские дворяне искали духовность вне церкви

В 2017 году масонство – одно из самый известных, но таинственных обществ мира, созданное в 1717 году в Англии – отмечает свое 300-летие. Часть исследователей считают первым русским масоном Петра I, однако достоверное известие о проведении масонских собраний в России относится к 1731 году.

Так или иначе, первоначально большинство членов лож в России были иностранными офицерами и купцами, но вскоре стало расти и число русских масонов. Более широкое распространение тайное общество получило в 1740-х.

Российский философ, профессор РАНГХиГС, член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Аржанухин считает, что развитие русского масонства стало следствием падения авторитета Церкви в обществе.

«Русское масонство – удовлетворение религиозных потребностей на внецерковной основе. В 18 веке Церковь из центра общественной жизни потихоньку вытесняется на периферию, и основное ядро контролируется государством. Ряд важнейших вопросов, которые были связаны с церковным мировоззрением перешли в другую область», – сказал Аржанухин. Он пояснил, что этот процесс был запущен еще Петром I во время Церковной реформы.

В то же время Аржанухин отметил, что русское масонство, в основе которого лежала особая духовная составляющая, по мере своего развития стало отдаляться от западного течения.

«Русское масонство выступало как некая организованная структура, и в этом смысле в России получили развитие все системы, которые существовали на Западе. Но уже в 1782 год русские масоны добились существования самостоятельной масонской провинции», – сказал профессор.

По его словам, после этого, в 18-19 веках, масонство в России стало очень популярным – тогда в тайную ложу входило от 1/6 до 1/3 цвета русского общества.

«Духовная традиция, которая сформировалась в русском масонстве в 18-19 веках, стала одним из источников формирования Золотого века русской культуры», – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что в масонских рукописях постоянно упоминаются слова «благодать» (в христианстве – дар человеку от Бога для его спасения и освящения), «молитва». «Русские масоны, говоря о «благодати», решали коренной вопрос о человеке и его конечной цели», – считает ученый.

«Ключевым моментом (для русских масонов) является осознание полноты своего человеческого «я». Все основные технологии, которые были связаны с таинством были связаны с тем, как получить синергетический эффект от благодати божьей, с одной стороны, с другой стороны – от свободной воли человека», – продолжил он.

Профессор также обратил внимание, что других «особых тайн» русского масонства не было. «Все члены общества регистрировались, и эти списки передавались в соответствующие органы. При Александре I это было обязательно», – уточнил Аржанухин.

Лицемерие масонов: красивые слова и ненависть к народу

Вместе с тем Аржанухин отметил, что власть всегда опасалась масонов, несмотря на казалось бы мирные идеи, которые они транслировали в общество.

«Государство всегда насторожено и подозрительно относится к любым формам гражданской инициативы. Понятно, что масонские ложи открывались, прежде всего, среди служивого и родового дворянства. Получается, что помимо государства, наличествует некий институт гражданского общества. И в наше время, и в те времена к таким проявлениям гражданской самостоятельности существовало подозрительное отношение», – констатировал профессор.

При этом он отметил, что уже к концу 19-го – началу 20-го века в России происходит определенный разрыв между духовной традицией русского масонства и его реальным содержанием. Многих революционеров, которых также считают масонами, уже сложно относить к масонам «русской провинции».

«В 1917 году по существу это уже не были те масонские ложи. У меня ощущение, что там скорее использовался масонский бренд, нежели содержательное, нравственно-этическое направление», – сказал Аржанухин.

Профессор Николай Столяров со своей стороны обратил внимание, что нужно разграничивать эпохи и ценности, в которых существует и существовало масонство.

«Да, масоны (русские) 18 века – люди, которые устремлены в будущее. Они имели свою идеологию, свою моральную доктрину. Но проблема в том, что масоны брали весьма позитивные лозунги и использовали в своих целях. Сейчас у них две установки, которые можно принять: человек, познай самого себя, и не сделай другому то, чего бы ты не хотел по отношению к самому себе», – сказал эксперт.

С его точки зрения, современные масоны «стремятся к созданию некого мирового правительства» и разделяют глобалистские идеалы. «Гражданин мира – вот идеал масонов», – уверен Столяров.

Как полагает профессор, современных масонов характеризует «ненависть к Отечеству» и национальному государству.

Доктор философских наук, профессор, академик РАЕН Игнат Даниленко со своей стороны добавил, что масонство – одно из «движений отрыва интеллектуальной элиты от масс». «Масонство, как любое явление – неоднородно. Да, многое оттуда можно взять хорошего. Но в целом, для общества это негативное явление. Масонство индивидуально возвышено. На словах – одно, а на деле – презрение к народу. Они против войны, но они предлагают очень тонкие вещи уничтожения масс», – заявил Даниленко.

Масонство vs Россия: почему масоны хотят уничтожить «восточного соседа»

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, также выступавший на круглом столе, обратил внимание, что масонское влияние зачастую имело негативные последствия для России.

«Мы воспринимаем санкции, которые обрушиваются на нашу страну, гибридные войны, Фултонскую речь Черчилля (Уинстон Черчилль – премьер министр Великобритании – в 1946 году произнес речь, которая, как считается, стала прологом «холодной войны») как фрагментарные исторические моменты. Но мы усмотрели в создании ордена, некой ложи в Англии – попытку создать структуру, которая бы повлияла на восточного соседа – большую холодную неизвестную страну», – сказал Дегтярев.

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, масоны, начиная с 19 века, напрямую влияли на политический курс в России.

«Этому движению 300 лет. Оно чем-то напоминает арабскую «Аль-Каиду» (запрещенная в РФ террористическая организация), но там вооруженные люди устраивают теракты. Для масонов это не годится. Стрелять и убивать – это для простых людей. Здесь – элита. Интеллектуальная элита планеты Земля», – заявил Жириновский.

«Масоны не убивают, они пишут сценарии. Они определяют, кого поставят руководителем. Тогда они получают возможность действовать в стране и выкачивать ресурсы. Например, убийство Павла I – он хотел в союзе с Наполеоном (Бонапартом) двигаться в сторону Индии. Но Англия этого не хочет – там их колония. Тогда она устраивает поход. И ближайшие чиновники Павла I убивают его, а его сын, Александр уже настроен антинаполеоновски», – напомнил политик.

Как считает Жириновский, самое серьезное влияние, которое масонам удалось оказать на Россию, – это революция 1917 года и эксперимент по установлению власти Советов.

«Само коммунистическое движение – движение масонов. Это был эксперимент – можно ли объединить людей под какой-то идей, чтобы было легче ими управлять», – уверен лидер ЛДПР.

Как полагает политик, когда стало ясно, что эксперимент провалился и выходит из-под контроля, масоны решили прикрыть его и развалить СССР.

«Это вариант теневого мирового правительства. Они создают структуры. Но их же и ликвидируют. Когда во главе страны оказываются люди, поставленные масонами, они обрушивают эту страну», – заявил он.

«Связи лидеров КПСС с масонами начались после контакта с Горбачевым во время его отдыха в Италии – 1972 год. Там действовали подконтрольные ЦРУ масонские ложи, целью которых сдерживать коммунизм», – сказал Жириновский.

«Считается, что он (Горбачев) вступил в члены Трёхсторонней комиссии (частная международная организация, состоящая из представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии) в 89-м году. Посредником был Сорос (Джордж Сорос – американский финансист) – серый кардинал, который объезжает все страны, совершает революции и обрушивает финансовые системы», – продолжил он.

По мнению Жириновского, сейчас члены масонских лож также занимают важные посты в России и саботируют развитие страны.

«Иванов (Игорь Иванов – глава МИД России в 1998-2004 гг), бывший министр иностранных дел. У меня подозрения, что он тоже масон. Там, где Иванов, а до этого Козырев (Андрей Козырев – глава МИД России в 1990-1996 гг) – везде сдача территории, сдача нашего влияния, отказ от присутствия», – отметил Жириновский.

Он также добавил, что «на смотрины» к масонам приезжали и другие высокопоставленные политики РФ.

«Они решают, кого пригласить. От нас, кажется, был Явлинский (Григорий Явлинский – основатель партии «Яблоко»), приезжал и Чубайс (Анатолий Чубайс – один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов, глава ОАО «Роснано»), Кудрин (Алексей Кудрин – бывший министр финансов РФ). Они проводят смотрины, кого поставить руководителем страны», – подчеркнул Жириновский.

В этой связи Столяров отметил и другого «известного яркого демократа», риторика и действия которого очень подходят под современное масонское мировоззрение.

«Председатель Сбербанка Герман Греф недавно выступал на Петербургском экономическом форуме и сказал: Мне страшно от того, что я услышал, что надо учиться народ управлять. Как же так, если народ будет уметь управлять, то будет владеть тайнами управлениями, им же будет трудно манипулировать – это явная масонская установка», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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