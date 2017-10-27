Впервые с 2015 года: нефть взлетела в цене выше $60 за баррель

Сегодня вечером мировые цены на нефть возобновили активный рост: стоимость североморского «черного золота» марки Brent впервые с июля 2015 года поднялась выше $60 за баррель. На торгах на Лондонской бирже ICE баррель подорожал почти на 1,6% до $60,23.

Поводом для повышения котировок стало заявление коронованного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана, который поддержал идею о продлении соглашения о сокращении добычи нефти после марта 2018 года. Он также отметил, что ОПЕК и его союзники обсудят этот вопрос на встрече 30 ноября, когда пройдет заседание министров нефти 24 государств, участвующих в договоре, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем, как говорят аналитики, влияние оказала кризисная ситуация вокруг месторождений в Ираке, на которые претендуют курды. В результате поставки «черного золота» через турецкий Джейхан были сокращены, что является сигналом о снижении предложения сырья на рынке.

Рост нефтяных котировок привел к некоторому укреплению российской валюты на вечерней сессии Московской биржи по сравнению с дневными максимумами. К 18:35 мск курс доллара опустился до 58,23 рубля, тогда как на дневных торгах «американец» продавался по 58,76. В то же время курс евро упал до 67,40 рубля, хотя ранее поднимался до 68,15.

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составляет 58,0833 рубля, евро – 67,5276.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.10.17

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