Москва в центре циклона: синоптики обещают «вечный» дождь

Москва снова оказалась в центре мощного циклона: начало новой недели будет дождливым. По данным синоптиков, за ближайшие сутки может выпасть до 32% месячной нормы осадков.

Согласно выводам специалистов, дождливую погоду в Центральный округ принес активный циклон из Белоруссии, передает «Интерфакс».

Сегодня, как ожидается, температура воздуха в Москве поднимется до 5 градусов, при этом возможен юго-восточный ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. В ночь на вторник в городе ожидается 2-4 градуса, дождь может перейти в мокрый снег.

Как прогнозируют синоптики центра «Фобос», днем во вторник, 31 октября, ожидаются сильные ливни (до 15 мм – 1/4 месячной нормы) и северный ветер северный до 15-20 м/с. Вечером возможен мокрый снег.

Одновременно возможно снижение показаний барометров до – 719 мм рт ст. Такое низкое давление может негативно сказаться на здоровье людей и может привести к снижению работоспособности, головным болям, шумам в ушах, одышке, учащенному пульсу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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