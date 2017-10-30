Судья КХЛ обнаружен в «Шереметьево» с проломанной головой

Известный хоккеист, действующий арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы. Он был найден в бессознательном состоянии в московском аэропорту «Шереметьево» в минувшую пятницу.

Комаров возвращался через Москву в Нижний Новгород из Риги, где судил матч между рижским «Динамо» и омским «Авангардом», передает championat.com.

По словам жены пострадавшего Екатерины, она несколько раз беседовала по телефону с мужем, но ничего подозрительного не заметила. Он лишь рассказывал о случайной встрече в бизнес-зале с коллегой – известным арбитром Сергеем Кулаковым, с которым они общались с 15:35 до 15:50.

Медики сомневаются, что повреждения получены Комаровым при падении. У него диагностирована черепно-мозговая травма, по предварительным данным, от удара тупым предметом сверху по голове.

Последний раз Екатерина созванивалась с мужем в 16:10, когда он уже ехал в автобусе на посадку в самолет. «Если бы он был с кем-то, то непременно бы мне сообщил. Мы договорились, что когда он прилетит, то позвонит мне, и я приеду его встретить. Если он не зашёл на борт улетающего самолёта, почему его не искали?» – задается вопросом супруга судьи.

Кроме того, багаж также не был доставлен в Нижний Новгород, а выдан жене в «Шереметьево». «То есть получается, что сумку сняли с рейса, – недоумевает Екатерина. – Мой муж всегда летает бизнес-классом, а у бизнеса трансфер до самолёта обычно отличается. Почему он поехал в общем большом автобусе в самолет?»

Москва, Ольга Ветрова

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