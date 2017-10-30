В Москве хулиганы разбили стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны

На востоке Москвы задержаны хулиганы, ломавшие стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД России, вандалами оказались двое молодых людей из ближнего зарубежья.

Инцидент произошел на Измайловском бульваре. По данным полиции, злоумышленники погнули и повалили металлические конструкции, разбили стекла у стендов, порвали плакаты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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