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Понедельник, 30 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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В Москве хулиганы разбили стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны

В Москве хулиганы разбили стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны
Фото: пресс-служба ГУ МВД по г. Москве

На востоке Москвы задержаны хулиганы, ломавшие стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД России, вандалами оказались двое молодых людей из ближнего зарубежья.

Инцидент произошел на Измайловском бульваре. По данным полиции, злоумышленники погнули и повалили металлические конструкции, разбили стекла у стендов, порвали плакаты.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемые заключены под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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