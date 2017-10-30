В Москве полицейские украли деньги у 83-летней пенсионерки

Московские полицейские обвиняются в краже 60 тысяч рублей у пенсионерки. Установить их причастность к исчезновению денег помогла запись с видеокамеры, установленной родственниками в квартире.

По версии следствия, 23 октября двое сотрудников полиции прибыли по вызову в квартиру жилого дома на улице Профсоюзной, где проживала старушка 1934 года рождения. Воспользовавшись преклонным возрастом женщины, они тайно похитили у нее деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

Теперь «стражи порядка» обвиняются по ч. 2 ст.158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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