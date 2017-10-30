Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 16:43 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москве полицейский подсыпал наркотики подозреваемому

В Москве полицейский подсыпал наркотики подозреваемому

В Москве 34-летний сотрудник патрульно-постовой службы подсыпал наркотики подозреваемому. Уголовное дело о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» возбуждено против уже бывшего полицейского.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в феврале в помещении парикмахерской на Псковской улице. По данным следствия, при досмотре подозреваемого в хранении наркотиков полицейский «насыпал в пакет и смешал порошкообразное средство с изъятым веществом».

В результате мужчину необоснованно привлекли к уголовной ответственности за преступления средней тяжести и взяли подписку о невыезде, уточнили в СКР.

Как сообщается, бывший полицейский полностью признался в совершенном преступлении. Теперь он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

Впервые за 2,5 года цена на нефть приблизилась к $61, рубль идет в рост. / В Югре задержали главу районного ГИБДД за покрывательство подчиненного по делу о пьяном ДТП. / Россияне смогут указать в паспортах готовность к донорству органов.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве полицейские украли деньги у 83-летней пенсионерки

В Москве хулиганы разбили стенды, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны

Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

Оперативно: дело о стрельбе экс-сенатора Джабраилова направлено в Тверской суд

Обыски в театре Джигарханяна: полиция ищет паспорт артиста

В Москве задержан педофил, пристававший к девочке у школы

Настоящий «ужастик»: под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие

Задержан подозреваемый, обманувший Владимира Этуша на 28 млн рублей
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Финансы /

Впервые за 2,5 года цена на нефть приблизилась к $61, рубль идет в рост

Югра /

В Югре задержали главу районного ГИБДД за покрывательство подчиненного по делу о пьяном ДТП

Здоровье /

Россияне смогут указать в паспортах готовность к донорству органов

Общество /

За месяц из-за лжеминеров в России эвакуировали полмиллиона человек

В Москве полицейские украли деньги у 83-летней пенсионерки

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости