В Москве полицейский подсыпал наркотики подозреваемому

В Москве 34-летний сотрудник патрульно-постовой службы подсыпал наркотики подозреваемому. Уголовное дело о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» возбуждено против уже бывшего полицейского.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено в феврале в помещении парикмахерской на Псковской улице. По данным следствия, при досмотре подозреваемого в хранении наркотиков полицейский «насыпал в пакет и смешал порошкообразное средство с изъятым веществом».

В результате мужчину необоснованно привлекли к уголовной ответственности за преступления средней тяжести и взяли подписку о невыезде, уточнили в СКР.

Как сообщается, бывший полицейский полностью признался в совершенном преступлении. Теперь он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.10.17

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