В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие сутки в Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий, гололедица, мокрый снег с дождем. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в регионе выпадут обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В связи с этим МЧС предупреждает жителей столицы и Подмосковье об ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, заторах и аварийных ситуациях на дорогах, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках. Возможен частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций.

Как уточняет центр погоды «Фобос», максимальная температура в мегаполисе сегодня составит 4 градуса выше нуля, по области – до +5 градусов.

При этом сегодня прогнозируются скачки атмосферного давления – утром оно понизилось до 717 мм рт.ст, а днём начнёт повышаться и к вечеру барометры покажут 722 мм рт. ст.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

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