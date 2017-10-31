В столичном аэропорту «Домодедово» разряд молнии попал во взлетающий самолет. ЧП произошло накануне, передает «Рен-ТВ».

Как сообщается, экипаж лайнера продолжил выполнять свою задачу и успешно совершил посадку в аэропорту назначения.

При проведении послеполетного осмотра было обнаружено повреждение антенны радиостанции, а также следы выхода разряда электричества на капоте двигателя.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.10.17

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