В столичном аэропорту «Домодедово» разряд молнии попал во взлетающий самолет. ЧП произошло накануне, передает «Рен-ТВ».
Как сообщается, экипаж лайнера продолжил выполнять свою задачу и успешно совершил посадку в аэропорту назначения.
При проведении послеполетного осмотра было обнаружено повреждение антенны радиостанции, а также следы выхода разряда электричества на капоте двигателя.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 31.10.17
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