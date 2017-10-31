В Москве задержан педофил, домогавшийся малолетней у киоска с мороженым

В Москве задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении малолетней. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено 24 октября на севере города.

По версии следствия, злоумышленник домогался девочки 2004 года рождения вблизи киоска «Мороженое» на Бескудниковском бульваре.

Сейчас подозреваемый – мужчина 1981 года рождения – проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении малолетней).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

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