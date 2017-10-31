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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 15:22 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Доллар вновь стал официально дороже 58 рублей

Доллар вновь стал официально дороже 58 рублей

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 1 ноября, официальный курс доллара почти на 25 копеек до 58,1179 рубля. Курс евро увеличен почти на 43 копейки – до 67,6434 рубля.

Валютные торги проходили на фоне незначительного снижения нефтяных котировок, которые продолжают колебаться выше уровня $60. Североморское «черное золото» марки Brent торгуется на отметке $60,83 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $54,08 за баррель.

Основным фактором поддержки для нефтяных котировок служит перспектива продления соглашения об ограничении добычи сырья, о чем уже положительно высказались Россия и Саудовская Аравия. Заседание членов Организации стран экспортеров нефти и государств, не входящих в этот картель, в том числе РФ, намечено на 30 ноября в Вене.

Москва,

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