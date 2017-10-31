В России нарастает социальный протест: эксперты назвали самые «напряженные» регионы

Комитет гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина представил очередной индекс социально-экономической и политической напряженности в регионах России. Эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков оценили ситуацию по трем типам процессов: социальному-экономическому, политическому и гражданской активности.

Как говорится в докладе, признаки наивысшей «красной» опасности – это сочетание сильного и затяжного экономического спада, плохих политических институтов, неспособных реагировать на запросы граждан и сглаживать внутриэлитные конфликты, и высокой или заметно выросшей протестной активности граждан. Когда тревожные тенденции совпадают по двум направлениям – это средняя («желтая») зона риска. В нее по итогам первого полугодия 2017 года попали 13 регионов. Это Москва, Коми, Дагестан, Чувашия, Алтайский край, а также Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области.

Как подчеркивают эксперты, разница в протестной активности между большими и малыми регионами постепенно сглаживается, и более «тихие» небольшие территории – Чувашия, а также Кировская и Курганская области – теперь тоже попадают в число регионов с повышенной протестной активностью.

При этом, если экономическая составляющая в 2015-2016 годах была главным фактором риска, то теперь она «сглаживает ситуацию». Падение доходов и сокращение товарооборота замедлилось, в результате большая часть регионов формально вышла из «зоны риска» по экономическим показателям.

Касаясь политического дизайна, эксперты отметили, что оценки политических институтов в большинстве регионов остаются низкими, а протестная активность населения возрастает.

«Это политика, в которой продолжается ползучее ухудшение политических институтов и уменьшение публичной конкуренции, и протестная активность, которая, наоборот, постепенно увеличивается за счет местных проблем, далеких от большой политической повестки, но критически важных для повседневной жизни граждан: социальные услуги, жилье, транспорт, занятость и др.», – отмечают авторы доклада.

Политологи констатируют, что нередко протесты становятся следствием того, что политдизайн в регионах недостаточно силен и сложен для снятия напряжения, которое неизбежно во время кризиса.

Протестная активность в регионах, говорится в докладе, заметно выросла в первом полугодии 2017 года по сравнению с предыдущим вторым полугодием 2016 года: 907 баллов вместо 733 баллов по установленной в мониторинге шкале. Причем прирост – в основном за счет акций по двум темам: коррупции и работе правоохранительных органов, проблемам жилья и коммунальных услуг.

Как отмечают авторы доклада, по большинству тем политического характера – выборы и местное самоуправление, гуманитарные проблемы, внешняя политика – публичная активность в регионах сокращалась. Но одновременно возрастала активность по социальным темам. Кроме жилищных, это проблемы городской среды и транспорта, малых предпринимателей, межэтнических отношений.

«Тенденция к снижению доли политических протестных акций и увеличению роли социальных характерна для большинства периодов мониторинга (с 2014 года). Волна антикоррупционных акций в первом полугодии 2017 года заслуживает внимания, в том числе, как событие, которое сумело переломить эту тенденцию», – считают авторы исследования.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на низкое качество политических институтов. После выборов на региональном уровне изменилась доля депутатов, работающих на профессиональной основе, уменьшилась представленность оппозиции в руководстве законодательных собраний, на муниципальном – вступили в действие новые, менее демократические, схемы формирования местной власти.

«В целом, действия Центра в отношении регионов можно описать как нацеленные, скорее, на краткосрочную перспективу и реактивные по своей природе попытки обеспечения большего контроля в преддверии выборов 2018 года, иногда более успешные, иногда менее. В существенно меньшей степени они ориентированы на обеспечение развития после выборов», – заключают эксперты.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.10.17

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