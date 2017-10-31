Без оптимизма: жители России не верят в рекордное замедление инфляции

Жители России никак не могут поверить официальным заявлениям, что инфляция в стране действительно снизилась до рекордного уровня. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные исследования компании «инфоМ», проведенного по заказу Банка России.

Согласно результатам опроса, индекс потребительских настроений в октябре снизился до уровня августа, что в основном связано с оценками перспектив экономического развития. При этом оценки изменения материального положения за последний год практически не изменились. Доля тех, кто говорит о его ухудшении (31-32%), уже меньше, чем в первой половине 2017 г. (35-38%). Однако доля тех, чье материальное положение улучшилось, остается достаточно низкой (12%).

Отсутствие изменений в оценке материального положения и окончание сезона отпусков привели к ухудшению отношения респондентов к крупным покупкам. Баланс ответов снизился на 3 процентных пункта после роста в течение трех месяцев, но все еще остается выше, чем в первой половине года, говорится в сообщении Банка России.

Вместе с тем второй месяц подряд ответы о сберегательном поведении остаются отрицательными. Так, в сентябре-октябре увеличилась доля тех, кому ничего не удалось отложить за последний месяц, и тех, у кого на данный момент нет сбережений. В октябре также продолжился рост доли людей, у которых есть кредиты: 41% против 33% в августе.

«Наряду с отсутствием положительной динамики в ответах о материальном положении, респонденты реже стали говорить о перспективах роста экономики в будущем. На этом фоне индекс потребительских настроений в октябре снизился до уровня августа. При этом респонденты также стали менее оптимистичны относительно производства и уровня жизни населения в следующем году», – отмечается в исследовании.

В октябре 2017 года прямая оценка «инфоМ» инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев (медианное значение), рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, повысилась до 9,9% после 9,6% в сентябре.

В ответах на другие вопросы, в которых фигурирует количественный показатель инфляции (4%), также не произошло значительных изменений. Как и в предыдущие месяцы, респонденты чаще всего говорили, что как в 2017 году, так и в трехлетней перспективе инфляция будет заметно выше 4%.

«Люди пока еще не готовы поверить, что инфляция действительно замедлилась до столь низкого уровня (3,0% в сентябре). Также немалую роль в подобном расхождении играет волатильность цен на отдельные товары и услуги (например, плодоовощную продукцию и мясные продукты)», – свидетельствует исследование.

Опрос подтвердил, что восприятие респондентами уровня инфляции значительно расходится с официальной статистикой. Так, по информации Росстата, за год подешевели сахар, фрукты и овощи, а чай и кофе выросли в цене, но самым популярным среди участников опроса остался ответ о стабильном росте цен. При этом более существенно, как считает население, дорожали фрукты и овощи, а менее всего – сахар. Ожидания респондентов относительно роста цен на эти товары в следующем году практически не изменились.

«Эти факторы, наряду с ожидаемым сезонным повышением цен, создают риски роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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