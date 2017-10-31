В Подмосковье зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ

В Подмосковье отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. Как сообщила пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора, закрыто 15 групп в восьми детских садах, а также пять классов в школах. Всплеск заболеваемости отмечен в Серпухове, Долгопрудном, Балашихе и Ногинском районе.

По данным ведомства, с 21 по 27 октября зарегистрировано 42448 случаев ОРВИ и один случай гриппа. При этом уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 42,7%, среди детей от 0 до 2-х лет – на 50,9%, в возрастной группе от 3 до 6 лет – на 47,1%, среди детей от 7 до 14 лет – на 43,1%, от 15 лет и старше – на 54,5%.

Кроме того, продолжается вакцинация населения от гриппа. По данным на 27 октября, прививки получили 2,279 млн человек (31,8% от всего населения), в том числе 1,545 млн взрослых и 627 786 детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

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