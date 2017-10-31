В Москве около зоогостиницы найдены трупы собак в полиэтиленовых пакетах

На востоке Москвы неизвестные выбросили трупы шести собак, завернутых в полиэтиленовые пакеты. Такое «кладбище» было обнаружено около зоогостиницы Petshotel, предоставляющей услуги по размещению животных на время отсутствия хозяев.
О случившемся сообщила председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина, передает РИАМО.
По ее словам, на место происшествия уже вызваны правоохранительные органы.
Кроме того, Ассоциация намерена обратиться в полицию с заявлением по данному факту.
Отметим, что, как сообщается на сайте Petshotel, гостиница располагается в районе в районе Косино-Ухтомский и работает уже 21 год.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 31.10.17
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