В Москве около зоогостиницы найдены трупы собак в полиэтиленовых пакетах

На востоке Москвы неизвестные выбросили трупы шести собак, завернутых в полиэтиленовые пакеты. Такое «кладбище» было обнаружено около зоогостиницы Petshotel, предоставляющей услуги по размещению животных на время отсутствия хозяев.

О случившемся сообщила председатель Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина, передает РИАМО.

По ее словам, на место происшествия уже вызваны правоохранительные органы.

Кроме того, Ассоциация намерена обратиться в полицию с заявлением по данному факту.

Отметим, что, как сообщается на сайте Petshotel, гостиница располагается в районе в районе Косино-Ухтомский и работает уже 21 год.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.10.17

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