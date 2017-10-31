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Вторник, 31 октября 2017, 17:36 мск

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Криштиану Роналду с португальской командой будет жить в Подмосковье

Криштиану Роналду с португальской командой будет жить в Подмосковье
Фото ru.fifa.com

Известный португальский форвард Криштиану Роналду вместе со сборной своей страны поселится в Подмосковье на время чемпионата мира по футболу-2018. Речь идет об учебном центре «Сатурн» в Кратово.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Португалии, команда выбрала базу, а не гостиницу, потому что тут созданы все условия для работы и восстановления спортсменов на протяжении всего турнира. При выборе сыграли роль и близость к Москве и аэропорту «Жуковский».

В будущей штаб-квартире португальцев есть три футбольных поля – два с натуральным покрытием и одно искусственное. Кроме того, имеется три корпуса – спальный, столовая и большой спортивный зал вместе с медицинским центром.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи мундиаля примут стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники».

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