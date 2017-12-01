Москвичи увидят Суперлуну над созвездием Ориона 3 декабря

Яркое небесное явление – Суперлуние – москвичи смогут наблюдать с вечера 3 декабря до утра 4 декабря. В этот день спутник Земли будет иметь самые большие видимые размеры в 2017 году, находясь от нас на минимальном расстоянии – 357 495 километров.

«Раз в году Луна показывает нам свой яркий диск очень большим и очень маленьким. Это происходит в моменты, когда она в фазе полнолуния проходит точку перигея, т. е. находится на самом минимальном расстоянии от Земли», – сообщила пресс-служба Московского планетария.

Суперлуну можно будет увидеть в 18:49 мск, а через 13 часов, 4 декабря в 8:43 мск, она подойдет к Земле на минимальное расстояние в 2017 году.

В этот момент Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки – апогея. Явление можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом – при условии ясной безоблачной погоды.

Астрономы обещают наиболее красивую картину – ближе к полуночи, когда Суперлуна окажется высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.

Отметим, что Суперлуния бывают ежегодно, но совпадения двух моментов – перигея и полнолуния – нечасто. Следующее редкое Суперлуние состоится в ночь на 2 января 2018 года, когда разница между перигеем и полнолунием составит всего 4,5 часа. При этом Суперлуние 31 января 2018 еще и совпадет с полным лунным затмением.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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