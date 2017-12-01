Авиаколлапс в Москве: в аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды уже отменено и задержано 57 рейсов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Сообщается, что к 16:50 мск в «Шереметьево» задержано 40 рейсов, в «Домодедово» задержано 9 рейсов, 1 – отменен, во «Внуково» – 5 рейса задержано, 2 отменено.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня в московском регионе объявлено штромовое предупреждение в связи с обильным снегопадом и порывистым ветром до 17 метров в секунду. Накануне директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозировал в ближайшие дни транспортный коллапс в московском регионе. По его словам, зима вступит в свои владения с боем: ближайшие пять дней столицу и Подмосковье ожидает метель, снег с дождем, гололедица и снежные заносы.

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 2 декабря, осадки трансформируются в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье, 3 декабря, интенсивность осадков уменьшится, однако температура понизится до -3 градусов, поэтому возможно «подмерзание осадков» и сильная гололедица. Одновременно днем 3 декабря ветер ослабнет до 5-7 метров в секунду.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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