Приятная неожиданность: дисквалификация российских бобслеистов и скелетонистов отменена

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с девяти российских бобслеистов и скелетонистов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении организации.

В частности, ограничения на выступления в международных соревнованиях сняты с бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева, а также со скелетонистов Сергея Чудинова, Александра Третьякова, Елены Никитиной, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, которые были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение анти-допинговых правил.

Комиссия пришла к выводу о недостаточности доказательств для отстранения российских спортсменов. Адвокат Филипп Бертч, который представлял интересы Федерации бобслея и скелетона России на заседании комиссии, также сообщил, что пакет документов для представления в спортивный арбитраж в Лозанне уже готов и будет передан в CAS в понедельник 4 декабря.

В настоящее время спортсмены приступили к подготовке к предстоящему этапу Кубка мира в Винтерберге.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.12.17

Авиаколлапс в Москве: в аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов. / МОК нанес очередной удар по российским олимпийцам. Пожизненную дисквалификацию получили биатлонистка Ольга Зайцева и две лыжницы. / Прокуратура: госструктуры Подмосковья задолжали предпринимателям почти 1 млрд рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»