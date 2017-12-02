Авиаколлапс в московских аэропортах: отменены и задержаны более 100 рейсов

Сегодня утром в связи с ненастной погодой в московских аэропортах отменено и задержано более 80 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», к 10:29 мск больше всего не повезло пассажирам, вылетающим из «Шереметьево», где задерживается более 49 рейсов.

При этом авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что сегодня в связи с последствиями ограничений работоспособности в «Шереметьево» после снегопада отменены 20 рейсов и изменено время прилета в Москву еще 59 рейсов.

В то же время в «Домодедово» задерживается 23 рейса, и 5 – отменено. Во «Внуково» изменено время вылета-прилета 3 пассажирских лайнеров, еще 2 рейса – отменены.

Напомним, накануне на столичный регион обрушился мощный снегопад. Прирост осадков на главной столичной метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа составил 16 мм.

В Гидрометцентре уточнили, что за последние сутки в городе выпало 28,5% месячной нормы влаги, которая в декабре составляет 56 мм, передает «Интерфакс».

По прогнозу синоптиков, в субботу днем также ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градусов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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