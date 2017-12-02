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Суббота, 2 декабря 2017, 11:34 мск

Москва

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Газовая «атака»: в Москве эвакуирована девятиэтажка из-за прохудившейся трубы

Газовая «атака»: в Москве эвакуирована девятиэтажка из-за прохудившейся трубы

Сегодня утром на юго-востоке Москвы произошло ЧП: в результате повреждения газовой трубы проведена эвакуация жителей 9-этажного жилого дома на Есенинском бульваре.

По данным источника в экстренных службах, около 08:30 произошел прорыв газа в подъезде между первым и вторым этажом. Трещина трубы составила приблизительно 10 сантиметров. В результате было принято решение провести эвакуацию жильцов.

По предварительным данным, на улицу выведено порядка 30 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.17

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