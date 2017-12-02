«Мосгаз» опроверг эвакуацию дома с поврежденной газовой трубой

Предприятие «Мосгаз» опровергло проведение эвакуации жильцов дома на юго-востоке Москвы из-за повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В организации подтвердили, что в доме по адресу Есенинский бульвар, 1/26 кор. 1 был поврежден газопровод. Причиной стал ремонт мусоропровода. Однако проблема была оперативно устранена без эвакуации людей. Газоснабжение в здании не прерывалось, цитирует представителя «Мосгаза» РБК.

Предполагается, что в ближайшие время поврежденный участок трубы будет капитально отремонтирован.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.17

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