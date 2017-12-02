Путин поручил проверить соблюдение прав граждан на митинги … и учитывать мнение населения о мусорных полигонах

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 30 октября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава государства распорядился проверить соблюдение прав жителей РФ на мирные митинги и шествия.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», – говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства рекомендовал Верховному суду РФ обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий.

Президент также рекомендовала Общественной палате РФ совместно с Советом при по развитию гражданского общества и правам человека и «Народным фронтом проанализировать эффективность мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов, а также представить предложения по обеспечению учета мнения граждан РФ при строительстве объектов, используемых для переработки мусора.

Как сообщал ранее «Новый День», в последние годы в России власти регулярно запрещают проводить мирные политические и неполитические акции протеста, хотя по Конституции РФ такие мероприятия носят уведомительный характер. Осенью этого московские власти отказались разрешить протест даже против строительства мусоросжигательных заводов – жители районов, где планируется возведение таких объектов, не хотят жить с ними по соседству и настаивают на переработке отходов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.12.17

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