В Москве буран: отменены авиарейсы, город стоит в пробках

На московский регион в первую половину дня обрушился буран. О неблагоприятных погодных условиях, как передает корреспондент РИА «Новый День», предупредила пресс-служба МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе, начиная с южных районов, ожидаются осадки – снег, мокрый снег; дождь с усилением ветра с порывами до 15 метров в секунду. Ожидается, что ненастье продолжится в течение всего дня вплоть до 22 часов вечера.

По данным центра «Фобос», максимальная температура в городе составит 0…+2°, по области -2…+3°. При этом активный южный циклон принесет в Московскую область до 5-8 мм осадков, что на 3-5 см увеличит снежный покров. Отмечается, что в регионе ожидается ухудшение видимости до 500-1000 м.

МЧС предупреждает, из-за непогоды сегодня возможны затруднения движения транспорта, заторы, а так же увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения, повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций.

В ведомстве советуют снизить скорость движения. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожно-транспортная ситуация утром понедельника уже хуже, чем в обычные дни.

Кроме этого, как свидетельствует сервис «Яндекс.Расписание», в столичных аэропортах задержано и отменено 50 рейсов. К 10:40 мск в «Домодедово» задержано 20 рейса, 4 отменено, в «Шереметьево» задержано 24 рейса, во Внуково отменен 1 рейс и и еще один задержан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

Ученые: Раннее облысение и седина сулят серьезные проблемы со здоровьем. / Авиакомпании обяжут в случае задержки рейса возвращать деньги за билет прямо в аэропорту. / 1 трлн рублей на стройки для военных отдадут без конкурса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»