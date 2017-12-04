Известный певец Филипп Киркоров поедет на «Евровидение» от «дружественной страны» и будет продюсировать одного из участников песенного конкурса.

«На днях на меня вышли с предложением от одной дружественной нам страны, и я согласился продюсировать его участника», – сообщил Киркоров изданию Dni.Ru.

Он также заверил, что его команда сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки.

По версии издания, речь идет об исполнителе из Белоруссии, с представителями которой – Дмитрием Колдуном и Анжеликой Агурбаш – Киркоров ранее работал.

Напомним, что сам Киркоров участвовал в «Евровидении» в 1995 году как представитель России и занял лишь 17-е место. После этого он решил стать продюсером и композитором песен для участников из других государств СНГ.

Стоит отметить, что отношение к самому конкурсу у граждан России несколько изменилось после прошлогоднего скандала. Как сообщал «Новый День», в начале ноября этого председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин заявил, что России и вовсе стоит отказаться от участия в «Евровидении». При этом он напомнил об отношении организаторов к российской участнице Юлии Самойловой, которая не была допущена на финал в Киеве. Как известно, Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года.

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», – комментировал Говорухин.

Он также подверг критике саму музыку «Евровидения», отметив, что не считает ее искусством.

В ходе голосования на сайте РИА «Новый День» самое популярное мнение о «Евровидении» было таким: Россия однозначно должна отказаться от участия – этот конкурс с «бородатыми женщинами» нам не нужен. Так считают более 75% респондентов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.12.17

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