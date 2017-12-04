Пьяная езда руководителя нижегородского отделения «ЕР» привела к отставке

Секретарь нижегородского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Вадим Булавинов подал в отставку после задержания в нетрезвом виде. Его заявление об уходе «по собственному желанию в связи с болезнью и невозможностью исполнения своих обязанностей» поступило на имя и.о. секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака.

Как сообщает пресс-служба «ЕР», заявление Булавинова будет удовлетворено на ближайшем заседании президиума Генсовета партии.

В прошлую пятницу в местных СМИ появилась информация об инциденте с Булавиновым, в частности, о том, что он «в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством». Теперь в «ЕР» ждут «официального подтверждения» этих данных от правоохранительных органов. Сообщается также, что сам Булавинов находится в больнице с сердечным приступом.

Между тем, Турчак уже прокомментировал ситуацию вокруг Булавинова. Он отметил, что в партии «неприкасаемых нет, ни наличие партийной должности, ни партийного билета не освобождают от ответственности».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

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