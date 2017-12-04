Москву ожидает снежная неделя и резкие перепады температуры

Для жителей московского региона начавшаяся рабочая неделя станет настоящим испытанием. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие четыре дня погода будет стремительно меняться, а снегопады продолжатся.

По данным синоптиков, в результате обильного снегопада, обрушившегося сегодня на Москву и Подмосковье, высота снежного покрова в столице достигла 5-8 см, по области – до 10 см. Регион оказался в теплом секторе циклона: температура повысилась до положительных значений, однако уже вечером придет похолодание.

В ночь на вторник, 5 декабря, температура воздуха понизится до -5 градусов в мегаполисе и -6 в Подмосковье, днем ожидается снег и -1 градус.

В среду, 6 декабря, снегопад продолжится, но в Москве и Подмосковье потеплеет до 0 градусов. Перепады температуры продолжатся в четверг, 7 декабря. В Москве столбик термометра опустится до -5 градусов, в Подмосковье – до минус 7.

Конец рабочей недели также будет максимально переменчивым: если в ночь на пятницу, температура может понизится до -12, то уже днем синоптики обещают до 1 градуса тепла. В субботу, 9 декабря, погода будет снежной, но теплой – до плюс 2 градусов.

Правительство Москвы, в связи с мощными снегопадами напоминает жителям столицы, что, если снег и наледь во дворах не будут оперативно убираться, следует обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Соответствующую информацию можно найти в ГБУ «Жилищник», где указаны адреса, телефоны и сайты учреждений.

Если это не подействует, можно пожаловаться на управляющую компанию в Мосжилинспекцию или Объединение административно-технических инспекций по телефону 8 (499) 264-96-81 (по будням), в выходные – через электронную приемную.

Также по всем вопросам уборки снега можно обратиться в единую справочную службу правительства Москвы по телефону: 8 (495) 777-77-77.

Кроме этого, сообщить о снеге на обочинах, проезжей части и тротуарах, в парковочных карманах, а также об избыточном или неравномерном применении реагентов можно через портал «Наш город».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.12.17

Пьяная езда руководителя нижегородского отделения «ЕР» привела к отставке. / «Бои» против мусорных полигонов продолжаются: в Клину прошел самый массовый митинг против «Алексинского карьера». / Филипп Киркоров поедет на «Евровидение». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»