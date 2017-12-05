Сибирь оказалась самым депрессивным регионом

Жители Сибирского федерального округа чаще всего страдают от депрессии. Самыми «счастливыми» оказались жители Северного Кавказа. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского на основе данных об уровне заболеваемости.

Согласно данным статистики за 2016 год, в Сибири уровень заболеваемости депрессией составил 96,6 на 100 тысяч населения, тогда как на Северном Кавказе – этот показатель только 34,9 на 100 тысяч человек, передает RT.

Руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В.П. Сербского Борис Положий в этой связи подчеркнул, что в Сибири зафиксирована опасная статистика, так как 90% неизлечимых депрессий заканчиваются самоубийством.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским», – сказал он.

Второе и третье места в рейтинге самых депрессивных регионов занимают Центральный и Южный федеральные округа – в них в среднем от депрессии страдают 87,1 и 73,1 на 100 тысяч соответственно.

«В Южном и Центральном (округах) <…> хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», – отметил специалист.

В остальных федеральных округах заболеваемость депрессией ниже средней по России – за 2012-2016 годы она сократилась на 8,5% – с 75,48 до 69,05 на 100 тысяч человек.

Как пояснил глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев, причиной расстройства могут быть как внешние, так и внутренние факторы. При этом 60% случаев на развитие болезни влияет экология.

«Это заболевание имеет генетические и внешние причины. Начиная от тяжёлой беременности для плода, патологии родов и инфекционных детских болезней до физических и психологических травм. Тяжесть травм имеет большое значение. Особую опасность представляют черепно-мозговые травмы и те, которые повлекли за собой потерю конечностей. Не стоит забывать и о длительно действующем психологическом факторе в этих ситуациях», – сказал Казаковцев.

Он также добавил, что число незарегистрированных больных может в 3-4 раза превышать данные официальной статистики.

Москва, Мария Вяткина

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